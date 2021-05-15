استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية بغزة.. ومستوطنون يحرقون حقول الزيتون شمالي القدس

08:25 م السبت 15 مايو 2021
استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية بغزة.. ومستوطنون يحرقون حقول الزيتون شمالي القدس

قصف غزة بصواريخ الاحتلال

رام الله - (أ ش أ):

استشهد فلسطيني، مساء اليوم السبت، جراء غارة استهدفت سيارة مدنية شمال مدينة غزة.

وأشار تلفزيون فلسطين إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية كانت تسير بالقرب من محطة تمراز للبترول في شارع الجلاء شمال المدينة؛ ما أدى لاستشهاد فلسطيني، وتم نقله - أشلاء - إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

وفي شمال القدس المحتلة، هاجم مستوطنون قرية شعفاط، واعتدوا على الفلسطينيين وتحديدا في منطقة "السهل" القريبة من مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي القرية.

ونقل تلفزيون فلسطين عن شهود عيان القول إن المستوطنين أحرقوا - أيضا - حقول زيتون تعود للفلسطينيين، كذلك قاموا بتكسير أشجار أخرى.

وفي قرية الرام شمال القدس، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب المدخل الشمالي للبلدة ، أصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص المطاطي.

وفي بلدتي /عناتا وأبو ديس/ شرق القدس، اندلعت مواجهات -أيضا- مع قوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الغازية والصوتية تجاه المواطنين وتسببت بحالات اختناق.

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