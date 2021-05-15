السفارة السعودية في القاهرة تفرض شروطًا على السعوديين الراغبين بالسفر إلى مصر
وكالات
نبهت السفارة السعودية في مصر، المواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إلى مصر، إلى دفع رسوم تأشيرة الدخول بما يعادل 25 دولارًا عن كل شخص، بمناسبة اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.
وأكدت السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر" على المواطنين السعوديين ضرورة وجود تحليل "PCR" من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لا تتجاوز 72 ساعة من موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر، لافتة إلى أنه لا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.
وأشارت إلى أنه في حال صدور أي متطلبات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها.
#تنويه للمواطنين الكرام الراغبين بالسفر إلى #جمهورية_مصر_العربية pic.twitter.com/zJSVSt6c7X— السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) May 15, 2021
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