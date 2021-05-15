طائرات الاحتلال تقصف برج "القاهرة" في غزة (فيديو)

وكالات:

استهدفت طائرات استطلاع للاحتلال الإسرائيلي بعدة صواريخ، مساء السبت، برج "القاهرة" في مدينة غزة، حسبما ذكرت "العربية".

وطالب جيش الاحتلال قبل قصف البرج بصواريخ من طائرات استطلاع- سكانه بإخلائه، تمهيدًا لتدميره.

واستهدف العدوان الإسرائيلي عدة مبانٍ سكنية خلال القصف الذي بدأ الاثنين الماضي على قطاع غزة، بمزاعم أنها تضم مكاتب لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي هو الأشد منذ عام 2014، بالتزامن مع مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنيه، منذ 13 أبريل الماضي، في القدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح المقدسي وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ مساء الاثنين الماضي، تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من غزة، لا تزال مستمرة حتى اللحظة، أسفرت عن استشهاد 139 فلسطينيًا من بينهم 39 طفلًا و22 سيدة ومسن وإصابة ألف مواطن بجراح مختلفة.