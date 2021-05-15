نتنياهو يجتمع بكبار القادة العسكريين والأمنيين لبحث العملية العسكرية في غزة

وكالات

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، اجتماعًا غدًا الأحد، مع كبار القادة العسكريين والأمنيين في إسرائيل، لبحث العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

على الجانب الآخر، ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، السبت، اجتماعًا طارئا؛ لمتابعة الوضع في الأراضي الفلسطينية كافة، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقادة الأجهزة وكبار المسؤولين.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي هو الأشد منذ عام 2014، بالتزامن مع مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنيه، منذ 13 أبريل الماضي، في القدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح المقدسي وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ مساء الاثنين الماضي، تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من غزة، لا تزال مستمرة حتى اللحظة، أسفرت عن استشهاد 139 فلسطينيًا من بينهم 39 طفلًا و22 سيدة ومسن وإصابة ألف مواطن بجراح مختلفة.