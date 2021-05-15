اقتراح بتأجيل الانتخابات العامة في إثيوبيا لمدة 3 أسابيع

أديس أبابا- (د ب أ):

اقترح المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا إرجاء الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل، لمدة ثلاثة أسابيع، لإعطاء مزيد من الوقت للاستعداد لعملية الاقتراع.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، أعلنترئيسة المجلس الوطني الإثيوبي للانتخابات برتوكان ميدقسا، الاقتراح، خلال اجتماع مع الأحزاب السياسية في أديس أبابا، السبت، بحسب ما ذكره مسؤول بالمجلس عبر رسالة نصية.

وتحدثت ميدقسا عن أن التأخير في عمليات تسجيل الناخبين يمثل أحد الأسباب.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الانتخابات في إثيوبيا خلال أقل من عام.

وكانت الانتخابات مقررة في الأصل في أغسطس الماضي، ولكن الحكومة الإثيوبية أرجأتها بسب وباء كورونا .