شكري يبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف جهود تشكيل الحكومة

القاهرة- أ ش أ:

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، اتصالا هاتفيًا برئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، تناول فيه الجانبان تطورات الوضع المتأزم في لبنان وجهود تشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه.

وأكد حرص مصر على التنسيق مع الحريري والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم.

وبحث الوزير شكري مع الحريري تطورات الوضع الإقليمي على ضوء المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.