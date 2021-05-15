سواه أرضًا.. الاحتلال الإسرائيلي يدمر برج الجلاء في غزة (فيديو)

02:51 م السبت 15 مايو 2021
سواه أرضًا.. الاحتلال الإسرائيلي يدمر برج الجلاء في غزة (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي يدمر برج الجلاء في غزة

وكالات:

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، برج الجلاء في مدينة غزة الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقا بالكامل وسوّي بالأرض، إثر قصفه من قبل سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي بـ6 صواريخ عبر طائرتين حربيتين، حسبما ذكرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال أصدر إبلاغًا مسبقًا طلب فيه من قاطني البرج إخلاءه في غضون ساعة.

وكان المبنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة منها شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بالإضافة إلى مكاتب محامين.

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