السفارة الأمريكية في كابول تحذر من "تصاعد العنف" عقب عطلة عيد الفطر

كابول- (د ب أ):

دعت السفارة الأمريكية في أفغانستان، رعاياها في البلاد إلى التزام الحيطة والحذر في أماكن التجمعات، وقالت إنه "من الناحية التاريخية، يزداد العنف في أفغانستان عقب عطلة عيد الفطر".

وقالت السفارة في تحذير أمني: "لا تزال الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء اعتزام المسلحين استهداف الأجانب عبر خطط اختطاف وهجمات على أماكن مثل الفنادق والمجمعات السكنية والنقاط الأمنية والمنشآت الحكومية والمطارات."

كانت الخارجية الأمريكية أصدرت تعليمات الشهر الماضي لموظفي السفارة الذين يستطيعون أداء عملهم من أماكن أخرى بمغادرة مبنى السفارة.

وقال روس ويلسون، القائم بأعمال السفير الأمريكي في أفغانستان، إن القرار جاء "في ظل العنف المتنامي وتقارير بشأن وجود تهديدات في كابول".

كما أوصت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى أفغانستان، بسبب الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية وعمليات الاختطاف والصراع المسلح، بالإضافة إلى وباء كورونا. وقالت إنه يتعين على الرعايا الأمريكيين في البلاد التفكير في مغادرتها.

كانت جماعة طالبان المسلحة والحكومة الأفغانية أعلنتا وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر الذي بدأ يوم الخميس، ورغم ذلك تواصل العنف.