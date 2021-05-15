مصرع 6 أشخاص وإصابة 218 آخرين جراء إعصار بمدينة "ووهان" وسط الصين

08:54 ص السبت 15 مايو 2021
مصرع 6 أشخاص وإصابة 218 آخرين جراء إعصار بمدينة "ووهان" وسط الصين

إعصار _أرشيفية

بكين- (أ ش أ):
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 218 آخرون بعد أن اجتاح إعصار مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة "هوبي" بوسط الصين مساء أمس /الجمعة/.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم /السبت/ - أن الإعصار، الذي كان مصحوبا برياح بلغت سرعتها 9ر23 متر في الثانية، اجتاح أحياء في "ووهان" الساعة 8:39 مساء بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى انهيار 27 منزلا وألحق أضرارا بـ 130 منزلا ومواقع بناء على مساحة 8000 متر مربع إلى جانب سقوط اثنتين من الرافعات البرجية.

وأدى الإعصار كذلك إلى قطع خطوط كهرباء، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن 26600 أسرة في "ووهان".

كما تأثرت مقاطعة "جيانغسو" شرقي الصين بالإعصار، حيث تسبب في مصرع شخص واحد وإصابة اثنين آخرين بصورة بالغة، كما أسفر عن انقطاع الكهرباء وإلحاق أضرار بمنازل هناك.​

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إعصار ووهان الصين

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