الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 5 إصابات بعدوى محلية

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /السبت/ عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 5 حالات إصابة بعدوى محلية بواقع 3 في مقاطعة "آنهوي" واثنتين في مقاطعة "لياونينغ"، إضافة إلى 9 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90829 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 9 جاءت بواقع 3 حالات في شنجهاي وحالتين في شنشي وحالة واحدة في كل من لياونينغ وشاندونغ وقوانغدونغ وسيتشوان، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5824 حالة غادر منها 5572 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 20 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85914 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 25 حالة جديدة بدون أعراض 10 منها محلية و15 وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 342 حالة، 326 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11818 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1290 إصابة مؤكدة بما في ذلك 12 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11516 مريضا في هونج كونج، 49 مريضا في ماكاو، و1107 مرضى في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، قال خه تشينغ هوا المسؤول باللجنة الوطنية للصحة في الصين إن تعزيز وتيرة التطعيم ضد كوفيد-19 في أنحاء الصين باتت مهمة "ملحة"، في ضوء المخاطر المتزايدة لتحور الفيروس، وأضاف أنه وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن تحورات فيروس كورونا تتكرر على نحو متزايد.

كان قد تم تلقيح أكثر من 366 مليون شخص بلقاحات كوفيد-19 في أنحاء الصين حتى نهاية أمس الأول الخميس.​