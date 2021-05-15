لأول مرة.. الصين تنجح في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ

03:53 ص السبت 15 مايو 2021
لأول مرة.. الصين تنجح في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ

أرشيفية

بكين- (د ب أ):
نجحت الصين في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ لأول مرة في أحدث تقدم لبرنامجها الفضائي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، نقلا عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن مركبة الفضاء هبطت بالفعل على سطح المريخ.

الصين مركبة فضائية سطح المريخ
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