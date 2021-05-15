العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين
الرباط- (أ ش أ):
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أن هذه المساعدات تبلغ 40 طنا تشمل مواد غذائية رئيسية، وأدوية للعلاجات الطائرة، وأغطية.
وأضاف البيان أن المساعدات المغربية سوف تحملها طائرات الخطوط المغربية.
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