العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين

01:08 ص السبت 15 مايو 2021
العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين

الملك محمد السادس

الرباط- (أ ش أ):
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أن هذه المساعدات تبلغ 40 طنا تشمل مواد غذائية رئيسية، وأدوية للعلاجات الطائرة، وأغطية.

وأضاف البيان أن المساعدات المغربية سوف تحملها طائرات الخطوط المغربية.

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محمد السادس لجنة القدس فلسطين مساعدات إنسانية عاجلة
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