مصر تبحث مع تونس التحرك العربي في مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

11:06 م الجمعة 14 مايو 2021
مصر تبحث مع تونس التحرك العربي في مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، اتصالاً من نظيره التونسي عثمان الجرندي بحثا خلاله جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي والمواجهة في الأراضي الفلسطينية والتحرك العربي بمجلس الأمن في هذا الصدد.

وثمَّن الوزير شكري جهود تونس في إطار مجلس الأمن، والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية، الثلاثاء الماضي.

وذكرت الخارجية- في بيان صحفي- أن الوزيرين قاما بالتنسيق فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها، بعد غد الأحد؛ لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار يحقن دماء الضحايا الذين يروحون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

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سامح شكري القضية الفلسطينية عثمان الجرندي الهجوم الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية قطاع غزة القدس

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