الإمارات تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في إسرائيل وفلسطين وتدعو لبدء حوار سياسي

10:08 م الجمعة 14 مايو 2021
الإمارات تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في إسرائيل وفلسطين وتدعو لبدء حوار سياسي

وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد

أبوظبي - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن قلق بلاده البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، وتقدمها بخالص التعازي في جميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد- في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- إن دولة الإمارات تضم صوتها إلى الآخرين في الدعوة إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي.

وأضاف أن "الأحداث الأليمة التي شهدناها الأسبوع الماضي هي تذكير هام بضرورة البدء في الحوار السلمي والمصالحة، ونعول في هذا الشأن على ما تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود لأجيالنا الحالية والمقبلة بالعيش مع جيرانهم في سلام وكرامة وازدهار".

وتابع: "تقتضي القيادة الحقيقية في هذا الوقت من الأزمة التوقف عن جميع الأعمال والممارسات الاستفزازية والانتقامية التي من شأنها زيادة التوتر والاحتقان بين الجانبين، والعمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات".

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