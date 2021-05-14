أول تعليق من الرئيس اللبناني على قصف الاحتلال الإسرائيلي الحدود اللبنانية

08:32 م الجمعة 14 مايو 2021
أول تعليق من الرئيس اللبناني على قصف الاحتلال الإسرائيلي الحدود اللبنانية

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (أ ش أ):

أدان الرئيس اللبناني ميشال عون، إطلاق القوات الإسرائيلية النيران على مجموعة من المتظاهرين اللبنانيين الذين تجمعوا بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، في وقفة احتجاجية على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وقال الرئيس اللبناني- في بيان، مساء اليوم: إنه "يدين بشدة الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بإطلاقها النار اليوم على مجموعة من الشباب الذين تظاهروا عند الحدود الجنوبية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد الشاب محمد طحان وإصابة آخر بجروح".

وفي سياق متصل، طلب "عون" من وزير الخارجية شربل وهبه إبلاغ الأمم المتحدة بالاعتداء الإسرائيلي وما أسفر عنه؛ تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة نتيجة ذلك.

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