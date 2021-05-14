ألمانيا تعيد تصنيف بريطانيا كمنطقة خطر بسبب السلالة الهندية

برلين - (د ب أ):

أعادت الحكومة الألمانية تصنيف بريطانيا كمنطقة خطرة فيما يتعلق بعدوى فيروس كورونا اعتبارا من يوم الأحد المقبل، على الرغم من انخفاض عدد الإصابات فيها.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني اليوم الجمعة على موقعه الإليكتروني إن السبب في ذلك هو "ظهور سلالة الفيروس" التي ظهرت لأول مرة في الهند ولو بصورة محدودة على الأقل في بريطانيا.

وأدت هذه السلالة المصنفة برقم بي 1. 617. 2. في ظهور أعداد هائلة من الإصابات في الهند.

وأضاف المعهد أن الدولتين المجاورتين للهند وهما سريلانكا ونيبال سيتم رفع تصنيف الخطر فيهما من جانب ألمانيا يوم الأحد المقبل إلى مستوى أعلى: فسريلانكا ستصنف منطقة خطورة ونيبال ستصنف كمنطقة سلالات متجددة وهذا أعلى مستوى من المخاطر حيث يتم تطبيق قيود واسعة النطاق على السفر إليها.

إلا أن هناك أيضا تسع دول ومناطق سيتم تخفيض تصنيفها على مقياس مخاطر كورونا يوم الأحد، منها مناطق عالية الخطورة ومناطق خطرة: وهي صربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وإستونيا وأوكرانيا والأردن ولبنان ومناطق الحكم الذاتي الفلسطينية.

ولم يعد من الضروري دخول المسافرين القادمين من هذه المناطق إلى الحجر الصحي ولكن يمكنهم بدلا من ذلك إبراز فحص سلبي لكورونا عند دخولهم.

وسيتم شطب اسم جزر الكناري من قائمة المناطق المعرضة لخطر كورونا وهي منطقة شهيرة ومحببة تماما لقضاء العطلات بالنسبة للألمان.

ومع ذلك لم يعد لهذا أي آثار عملية على السياح، حيث انخفض إلزام المصطافين العائدين من هناك بالحجر الصحي يوم أمس الخميس برغم دخول لائحة جديدة حيز التنفيذ أمس أيضا.

إلا أن العمل بالتزام الاختبار على رحلة العودة إلى ألمانيا سيظل ساريا.