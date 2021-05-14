مظاهرة احتجاجية ترفع علم فلسطين داخل برلين
برلين - (د ب أ):
تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين على خلفية تصاعد العنف لدولة الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.
ولوح المشاركون بالأعلام الفلسطينية بعد ظهر اليوم الجمعة وهتفوا قائلين "الحرية لفلسطين" و "أوقفوا القتل، أوقفوا الحرب".
وقالت بيانات الشرطة إن حوالي 200 شخص شاركوا في بادىء الأمر في المظاهرة التي تولى تسجيلها لدى السلطات أحدهم.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السلطات دفعت بأكثر من 200 من أفراد خدمات الطوارىء لمرافقة المظاهرة.
كما تعتزم مجموعات مختلفة مؤيدة لفلسطين النزول إلى الشوارع في العاصمة برلين يوم غد السبت أيضا.
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