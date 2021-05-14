وقف فوري للتصعيد.. بيان شديد اللهجة من السعودية ضد ممارسات الاحتلال بالقدس

الرياض- (د ب أ):

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيديّة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطنيين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أجرى اتصالًا هاتفيا اليوم الجمعة، بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وقالت (واس) إن الوزير السعودي أكد خلال الاتصال "إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية".

ودعا الوزير السعودي "إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع وزاري طارئ بعد غد الأحد ، لبحث "الاعتداءات" الإسرائيلية على الأرضي الفلسطينية، وخاصة في القدس الشريف والمسجد الأقصى.

ووفق بيان للمنظمة التي تضم 57 دولة، ومقرها جدة "تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب السعودية رئيسة القمة الإسلامية، اجتماعا وزاريا طارئا افتراضيا، لمناقشة التطورات في فلسطين".

وأفاد البيان بـ"انعقاد الاجتماع الطارئ يوم الأحد، للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى".