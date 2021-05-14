وكالة: إصابة لبنانيين في قصف إسرائيلي

بيروت - ( د ب أ ):

أصيب مواطنان لبنانيان اليوم الجمعة جراء سقوط قذيفتين أطلقهما جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مجموعة من الشبان كانوا يحاولون الدخول إلى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك الحدودي بين لبنان ودولة الاحتلال جنوب لبنان.

وحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، إن مواطنين لبنانيين أصيبا بعد ظهر اليوم "جراء سقوط قذيفتين اسرائيليتين بالقرب منهما بعد محاولة عدد من الشبان الدخول الى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك".

وأضافت أن الجيش الاسرائيلي "استنفر محاولا منع الشبان من التقدم نحو السياج،" الأمر الذي أدى الى إطلاق العدو قذيفتين باتجاه الشبان".

وحضرت على الفور "قوة كبيرة من الجيش اللبناني والقوى الأمنية وعملت على منع الشبان من التقدم، وأقاموا الحواجز لمنع أي من المواطنين من التقدم نحو الشريط الشائك"، بحسب الوكالة.

وعملت سيارات الاسعاف على نقل الجريحين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، بحسب الوكالة.

وقالت الوكالة :" تخلل العملية استنفار شديد من الجهتين".