التوصل لاتفاق في مجلس النواب الأمريكي لتشكيل لجنة للتحقيق في هجوم الكابيتول

06:17 م الجمعة 14 مايو 2021
التوصل لاتفاق في مجلس النواب الأمريكي لتشكيل لجنة للتحقيق في هجوم الكابيتول

شغب الكابيتول _أرشيفية

واشنطن- (د ب أ):

أعلن رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، بيني طومسون، أنه توصل لاتفاق مع العضو البارز في اللجنة جون كاتكو لتقديم تشريع لتشكيل للجنة مستقلة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ للتحقيق في الهجوم الذي استهدف مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تتألف اللجنة من 10 أعضاء وستكون لها سلطة إصدار مذكرات إحضار، ولن تضم أي مسؤولين أو موظفين حكوميين حاليين.

ومن المقرر تقديم التقرير النهائي والتوصيات بحلول 31 ديسمبر المقبل.

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