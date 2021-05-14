التوصل لاتفاق في مجلس النواب الأمريكي لتشكيل لجنة للتحقيق في هجوم الكابيتول
واشنطن- (د ب أ):
أعلن رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، بيني طومسون، أنه توصل لاتفاق مع العضو البارز في اللجنة جون كاتكو لتقديم تشريع لتشكيل للجنة مستقلة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ للتحقيق في الهجوم الذي استهدف مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن تتألف اللجنة من 10 أعضاء وستكون لها سلطة إصدار مذكرات إحضار، ولن تضم أي مسؤولين أو موظفين حكوميين حاليين.
ومن المقرر تقديم التقرير النهائي والتوصيات بحلول 31 ديسمبر المقبل.
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