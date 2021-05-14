العربية: مصر عرضت هدنة 12 ساعة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

وكالات:

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن مصر عرضت هدنة لمدة 12 ساعة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وبحسب ما نقلته العربية، لم تكشف وسائل الإعلام الإسرائيلية مزيدا من التفاصيل عن قبول أو رفض أي من الأطراف للهدنة.

كانت "العربية - الحدث"، نقلت في وقت سابق عن مصادر أن الاحتلال الإسرائيلي رفض قبول وساطة القاهرة لبدء هدنة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوفد المصري غادر إسرائيل متحفظا على إطلاق الأخيرة عملية عسكرية موسعة.

وأفادت مصادر "العربية/ الحدث"، الجمعة، بأن القاهرة قررت الرد على الرفض الإسرائيلي بتجميد عدد من الملفات مع تل أبيب.

كما تابعت أنها حذّرت إسرائيل من استمرار العملية العسكرية ورفض الهدنة.

كانت وزارة الخارجية المصرية أكدت، الأربعاء الماضي، أنها تكثف جهودها من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا بنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي مساء الأربعاء، أكد خلاله على "ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية".

وشدد شكري على "حرص مصر على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات"، وأن "التطورات الأخيرة إنما تؤكد على ضرورة أن تستأنف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن ومن دون انتظار".