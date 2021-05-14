بالفيديو.. الاحتلال يطلق النار على متظاهرين لبنانيين حاولوا اجتياز الحدود
(وكالات):
اجتاز متظاهرون السياج الحدودي بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وأشعلوا النيران ودمروا الجدار قبل أن يعودوا إلى لبنان.
وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال ان دبابات الجيش الاسرائيلي قامت باطلاق نار تحذيري نحو عدد من الأشخاص الذين اجتازوا السياج من لبنان إلى اسرائيل، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.
وأضاف " قام المتظاهرون بالعبث الجدار وإضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا الى داخل لبنان".
#عاجل : الشعب اللبناني يجتاز رجال الأمن في لبنان ويشتبك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي على حدود فلسطين المحتلة الآن. pic.twitter.com/jWARmF6hTn— غزة الآن - Gaza Now (@GNNANOW) May 14, 2021
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