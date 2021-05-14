حرق علم دولة الاحتلال أمام مبنى بلدية في ألمانيا

03:05 م الجمعة 14 مايو 2021
حرق علم دولة الاحتلال أمام مبنى بلدية في ألمانيا

أرشيفية

دوسلدورف - (د ب أ):

أضرم مجهولون النار في علم دولة الإحتلال الإسرائيلي الذي تم رفعه أمام مبنى بلدية مدينة دوسلدورف الألمانية.

وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة أن النيابة العامة وأمن الدولة تحققان في الواقعة بتهمة الاشتباه في الإساءة إلى أعلام ورموز دول أجنبية وكذلك "الإضرار بالممتلكات العامة".

ولإرسال إشارة ضد معاداة السامية، رفع رئيس البلدية شتيفان كيلر (CDU) علم جديد للاحتلال الإسرائيلي اليوم.

وشدد رئيس البلدية كيلر على أن "الاعتداءات على الحياة اليهودية مثل الحرق المتعمد لعلم إسرائيل أمام مبنى بلدية دوسلدورف لا تطاق وندينها بأشد العبارات"، وقال: "المدينة تقف بحزم إلى جانب أتباع العقيدة اليهودية وإلى جانب دولة إسرائيل".

وأُحرقت أعلام إسرائيلية ليلة الأربعاء/الخميس أمام معابد يهودية في مونستر وبون. وفي زولينجن أحرق مجهولون العلم الإسرائيلي الذي تم رفعه أمام مبنى البلدية مساء الخميس. وأوقفت الشرطة في جيلزنكيرشن مظاهرة معادية للسامية أمام المعبد اليهودي مساء الأربعاء.

دوسلدورف ألمانيا الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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