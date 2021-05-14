بوتين: النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني يشكل خطرا على مصالحنا الأمنية
موسكو - أ ش أ
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن التصعيد الحاد الحالي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل خطرا مباشرا على مصالح بلاده الأمنية.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة: "أدعو زملائي إلى طرح مواقفهم إزاء آخر مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، وأقصد بذلك تصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأضاف الرئيس الروسي: "أن هذا التصعيد يجري على مقربة مباشرة من حدودنا، ويخص بشكل مباشر مصالحنا الأمنية".
وكانت روسيا قامت في الأيام الأخيرة بسلسلة اتصالات في مسعى لتهدئة الوضع في الأراضي المقدسة، حيث أسفر القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة عن سقوط ضحايا بين المدنيين من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
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