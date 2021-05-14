الصين تتهم أمريكا بتجاهل معاناة الفلسطينيين



(أ ف ب)

اتهمت الصين الجمعة الولايات المتحدة "بتجاهل معاناة الفلسطينيين" بعدما عرقلت واشنطن عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول النزاع في الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة الحليفة الدبلوماسية الرئيسية لإسرائيل، رفضت عقد اجتماع افتراضي علني يخصص للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجمعة، لكنها وافقت في نهاية المطاف على تنظيمه الأحد.

في المقابل دافعت الصين التي تتولى رئاسة المجلس خلال الشهر الحالي عن الفلسطينيين في الأمم المتحدة حيث تستخدم بشكل متكرر حق النقض (الفيتو) لمنع أي مقترحات تستهدف حلفاء لها مثل سوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن واشنطن تعارض بذلك بمفردها إرادة المجتمع الدولي.

وأضافت أن "الولايات المتحدة تكرر أنها قلقة بشأن حقوق المسلمين.. لكنها تتجاهل معاناة الفلسطينيين"، في إشارة إلى الاهتمام الذي تبديه واشنطن بالأويغور المجموعة العرقية المسلمة في شمال غرب الصين التي تتعرض لقمع بكين حسب منظمات حقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة "على الولايات المتحدة أن تدرك أن حياة الفلسطينيين ليست أقل قيمة".

ومنذ الاثنين وافقت الولايات المتحدة على عقد اجتماعين مغلقين وعاجلين عبر الفيديو حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لكنها رفضت إصدار أي بيان مشترك يطالب بإنهاء الأعمال العدائية، معتبرة أنه "سيأتي بنتائج عكسية" في هذه المرحلة.

وجددت الولايات المتحدة في مواقفها منذ بدء الصراع، التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إطلاق الصواريخ من قبل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ، لكنها دعت أيضا إلى وقف التصعيد.

وفي الوقت نفسه دعت واشنطن إسرائيل إلى بذل "ما في وسعها لتفادي سقوط ضحايا مدنيين".