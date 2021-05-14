اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

12:47 م الجمعة 14 مايو 2021
اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

أرشيفية

رام الله - أ ش أ

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، على المُصلين القادمين للمسجد الأقصى قرب باب المجلس أحد أبواب الأقصى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم ، إن جنود الاحتلال حاولوا الاعتداء على المصلين المتوجهين للمسجد الأقصى فرد عليه الشبان الفلسطينيين واندلعت مواجهات في المكان.

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القدس المسجد الأقصى الاحتلال الاسرائيلي غزة
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