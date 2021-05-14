سرايا القدس تهدد إسرائيل: "مصير جنودك بين قتيل وأسير"

(وكالات):

وجّه أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية- رسالة للاحتلال الإسرائيلي قائلاً:" نقول للعدو إذا فكرت بالمعركة البرية فهذا سيكون بالنسبة لنا أقصر الطرق إلى النصر الواضح الأكيد وسنريك كيف نحاكي وننفذ مناوراتنا البرية واقعاً، وسيكون مصير جنودك ما بين قتيل وأسير فلا تهددنا بما هو نصر لنا".

وأضاف أبو حمزة في كلمة مصورة: نجدد التأكيد للعدو الأحمق أن غزة هي المكان الذي ستندم على أنك فكرت به وبالإمكان سؤال الفأر غسان عليان وجنوده عما حصل بهم عندما فكروا بالتقدم عبر معركة برية إلى غزة".

وأكد أبو حمزة أن المجاهدون وفصائل المقاومة ما زالوا يسطرون أروع معاني الإصرار والتحدي والمواجهة، ويبدعون في ميادين القتال ويقدمون القادة قبل الجند، على حدّ تعبيره.

وشدد: "كل ما يقوم به العدو من عدوان لن يغير شيء من استراتيجية المقاومة ولن يستطيع كسر شوكتها بل سيخرج مهزوماً مكسوراً".

وأدت الغارات الإسرائيلية العنيفة منذ أيام على القطاع إلى مقتل أكثر من 119 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة حوالي 830 شخصا، فيما قتل 9 من الجانب الإسرائيلي.