تحليل: لقاحات كورونا أنقذت حياة 12 ألف فرد في بريطانيا

11:55 ص الجمعة 14 مايو 2021
تحليل: لقاحات كورونا أنقذت حياة 12 ألف فرد في بريطانيا

لقاح كورونا

(وكالات):

كشف تحليل أجرته وكالة الصحة العامة في بريطانيا أن طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حال دون وفاة نحو 12 ألف شخص ومنع دخول أكثر من 30 ألفاً آخرين المستشفيات من كبار السن.

وقالت وكالة الصحة العامة، إنه حتى نهاية أبريل الماضي، حال برنامج التطعيم ضد كورونا دون وفاة 11700 ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر، وتم تجنب دخول ما يقدر بنحو 33 ألفا المستشفيات ممن تبلغ أعمارهم 65 فأكثر خلال الفترة نفسها، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأوضحت أن هذا التقدير لا يمثل سوى التأثيرات المباشرة للقاحات والدليل الواضح والمتزايد على أن اللقاحات تساعد في تقليل انتقال العدوى، مما يعني أن عدد الوفيات والدخول للمستشفيات التي منعتها اللقاحات كانت أعلى على الأرجح.

يذكر أن بريطانيا طعمت ثلثي سكانها البالغين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، مما ساعد جهود رئيس الوزراء بوريس جونسون لإعادة فتح الاقتصاد بحلول الصيف.

لقاحات كورونا بريطانيا فيروس كورونا بوريس جونسون

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