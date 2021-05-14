كتائب القسام تستهدف مصنع كيماويات إسرائيلي بطائرة انتحارية

(وكالات):

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، عن استهدافها مصنع الكيماويات الإسرائيلي في مستوطنة نير عوز، بطائرة "شهاب" الانتحارية.

كانت كتائب القسام، وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لعسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية، بحسب ما أوردته وكالة "شهاب" الفلسطينية.