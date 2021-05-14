جيش الاحتلال يطالب سكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ
(وكالات):
طالب جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، سكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه "بناء على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية يطلب من سكان منطقة غلاف غزة الذين يسكنون في البلدات التي تبعد حتى 4 كم من القطاع البقاء في المناطق الآمنة حتى إشعار آخر"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.
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