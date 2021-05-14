جيش الاحتلال يطالب سكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ

11:36 ص الجمعة 14 مايو 2021
جيش الاحتلال يطالب سكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ

المستوطنات الإسرائيلية

(وكالات):

طالب جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، سكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه "بناء على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية يطلب من سكان منطقة غلاف غزة الذين يسكنون في البلدات التي تبعد حتى 4 كم من القطاع البقاء في المناطق الآمنة حتى إشعار آخر"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

المستوطنات الاسرائيلية الملاجئ قصف غزة صواريخ حماس الاحتلال الاسرائيلي

الخبر التالى:

كتائب القسام تستهدف مصنع كيماويات إسرائيلي بطائرة انتحارية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 242120

    عدد المصابين

  • 179261

    عدد المتعافين

  • 14150

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161793457

    عدد المصابين

  • 139602600

    عدد المتعافين

  • 3357400

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأمم المتحدة تدعو لتهدئة فورية في غزة وإسرائيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا