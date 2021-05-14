ميانمار تطلق سراح صحفي ياباني محتجز من منتصف أبريل الماضي
طوكيو - أ ش أ
أفرجت السلطات في ميانمار، اليوم الجمعة، عن صحفي ياباني مستقل احتجزته قوات الأمن بمدينة (يانجون) الكبرى منتصف أبريل الماضي بتهمة دعم الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري.
وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في تصريح للصحفيين- أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إن موظفي السفارة اليابانية التقوا مع الصحفي يوكي كيتازومي (45 عاما) في مطار يانجون الدولي ووجدوه في صحة جيدة.
وقال موتيجي في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "جاء ذلك نتيجة جهود بذلها السفير الياباني ايشيرو ماروياما وأشخاص آخرون حاولوا السعي لإطلاق سراح الصحفي الياباني في وقت مبكر من خلال قنوات مختلفة".
وكان الصحفي قد اعتقل في يانجون يوم 18 أبريل وقال متحدث عسكري الليلة الماضية إنه نُقل من السجن إلى منشأة للشرطة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف "كنز حماس الاستراتيجي"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
242120
عدد المصابين
-
179261
عدد المتعافين
-
14150
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
161793457
عدد المصابين
-
139602600
عدد المتعافين
-
3357400
عدد الوفيات
إعلان