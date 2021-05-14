ميانمار تطلق سراح صحفي ياباني محتجز من منتصف أبريل الماضي

11:17 ص الجمعة 14 مايو 2021
ميانمار تطلق سراح صحفي ياباني محتجز من منتصف أبريل الماضي

الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في ميانمار

طوكيو - أ ش أ

أفرجت السلطات في ميانمار، اليوم الجمعة، عن صحفي ياباني مستقل احتجزته قوات الأمن بمدينة (يانجون) الكبرى منتصف أبريل الماضي بتهمة دعم الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في تصريح للصحفيين- أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إن موظفي السفارة اليابانية التقوا مع الصحفي يوكي كيتازومي (45 عاما) في مطار يانجون الدولي ووجدوه في صحة جيدة.

وقال موتيجي في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "جاء ذلك نتيجة جهود بذلها السفير الياباني ايشيرو ماروياما وأشخاص آخرون حاولوا السعي لإطلاق سراح الصحفي الياباني في وقت مبكر من خلال قنوات مختلفة".

وكان الصحفي قد اعتقل في يانجون يوم 18 أبريل وقال متحدث عسكري الليلة الماضية إنه نُقل من السجن إلى منشأة للشرطة.

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