بيرني ساندرز: واشنطن تنحاز لحكومة إسرائيلية يمينية

قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز إن "الولايات المتحدة تدعم حكومة إسرائيلية يمينية، وإن دورها الحقيقي يجب أن يكون التقريب بين شعوب المنطقة، وليس ما تفعله الآن" من موقف منحاز تجاه الحرب في غزة.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، دعا ساندرز (79 عامًا) الرئيس جو بايدن إلى التفكير في اختيار سفير أمريكي في إسرائيل يمكنه التعامل مع الفلسطينيين أيضًا وليس الإسرائيلين فقط.

الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن دعمها الراسخ لما سمته "حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها".

وقد منعت واشنطن صدور بيان من مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 109 شهداء، بينهم 28 طفلاً، و15 سيدة، و621 مصابًا بعضهم بحالة الخطر، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي مساء يوم الإثنين الماضي.