موسكو تعلن إيقاف قافلة عسكرية أمريكية خرقت نظام فض الاشتباك في سوريا

دمشق - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات في الشرطة العسكرية التابعة لها والقوات السورية أوقفت قافلة عسكرية أمريكية شمال شرق سوريا انتهكت اتفاقات نظام فض الاشتباك.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، ألكسندر كاربوف إنه تم رصد حالة جديدة لانتهاك بروتوكولات نظام فض الاشتباك في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا من قبل وحدات القوات المسلحة الأمريكية المتواجدة بشكل غير قانوني في الأراضي السورية".. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم /الخميس/- .

وأوضح كاربوف أن قافلة للمدرعات العسكرية الأمريكية مكونة من 6 عربات مصفحة كانت تسير عبر الطريق " إم 4" في الاتجاه الغربي بمسار غير منسق ودون توجيه أي بلاغ مسبق.

وأشار المسؤول الروسي إلى أنه تم إيقاف القافلة الأمريكية من قبل دورية للشرطة العسكرية الروسية وإعادتها بالاتجاه المعاكس.

يشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة قد أمرت منذ بدء عملياتهما في سوريا عام 2015 عدة اتفاقات لمنع وقوع أي حوادث بين قوات البلدين.