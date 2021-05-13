شكري يؤكد لنظيره الفرنسي أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال أجراه اليوم الخميس مع نظيره الفرنسي جون ايف لودريان، أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

كما شدد شكرى على أهمية حقن الدماء وإنقاذ الأرواح عبر وقف كامل وفوري لإطلاق النار حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي اليوم - أن الوزيرين بحثا تطورات الأيام الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى الشريف، فضلاً عن التطورات المتصلة بقطاع غزة.

من جانب آخر، تلقى وزير الخارجية اتصالاً من نظيره الأيرلندي سيمون كوفيني، حيث تشاور الوزيران بشأن تطورات الأزمة والجهود التي يسعى مجلس الأمن الدولي للقيام بها تحملاً لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك كون أيرلندا عضو في مجلس الأمن الذي يستعد لعقد جلسته الثالثة غداً الجمعة لتناول الأزمة الحالية والأساليب الكفيلة للخروج منها.