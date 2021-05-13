شكري يؤكد لنظيره الفرنسي أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

09:20 م الخميس 13 مايو 2021
شكري يؤكد لنظيره الفرنسي أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال أجراه اليوم الخميس مع نظيره الفرنسي جون ايف لودريان، أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

كما شدد شكرى على أهمية حقن الدماء وإنقاذ الأرواح عبر وقف كامل وفوري لإطلاق النار حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي اليوم - أن الوزيرين بحثا تطورات الأيام الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى الشريف، فضلاً عن التطورات المتصلة بقطاع غزة.

من جانب آخر، تلقى وزير الخارجية اتصالاً من نظيره الأيرلندي سيمون كوفيني، حيث تشاور الوزيران بشأن تطورات الأزمة والجهود التي يسعى مجلس الأمن الدولي للقيام بها تحملاً لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك كون أيرلندا عضو في مجلس الأمن الذي يستعد لعقد جلسته الثالثة غداً الجمعة لتناول الأزمة الحالية والأساليب الكفيلة للخروج منها.

هذا المحتوى من

سامح شكري جون ايف لودريان الهجوم الإسرائيلي على غزة القدس فلسطين

الخبر التالى:

وزير الخارجية الأردني ونظيرته الاسبانية يؤكدان ضرورة إنهاء الصراع في الشرق الأوسط
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 240927

    عدد المصابين

  • 178805

    عدد المتعافين

  • 14091

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161067695

    عدد المصابين

  • 138859687

    عدد المتعافين

  • 3344499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. ليفربول 2- 1 مانشستر يونايتد.. الدوري الإنجليزي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا