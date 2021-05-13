الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو1700 صاروخا نحو إسرائيل من غزة

وكالات:

قال، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي إنه تم إطلاق نحو 1700 صاروخا من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل.

وقال أدرعي في بيان، اليوم الخميس، إنه "منذ بدء المعركة أطلق حوالى 1700 صاروخًا نحو إسرائيل سقط ثلثها داخل قطاع غزة فيما تصدت القبة الحديدية لمعظمها".

وبدأت إسرائيل بحشد وحدات من القوات البرية على طول الحدود مع قطاع غزة بعد ليلة من القصف العنيف، وقال مراسل بي بي سي في غزة إنها الأصعب والأطول منذ حرب عام 2014.