وزير داخلية فرنسا يمنع المظاهرات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط

باريس- (د ب أ):

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمان، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنه أصدر أوامره بمنع تنظيم المظاهرات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، في العاصمة باريس.

وبرر الوزير قراره بأن النظام العام في البلاد كان تعرض لاضطرابات كبيرة خلال مظاهرات من هذا النوع في عام 2014.

كان الآلاف شاركوا في مظاهرات قبل سبعة أعوام للتنديد بعملية عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة آنذاك، وتخلل هذه المظاهرات أعمال شغب تعرضت خلالها معابد ومحال يهودية لهجمات.

وأضاف دارمانان أنه أمر إدارة شرطة باريس بحظر المظاهرات بعد غد السبت، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.