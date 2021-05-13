وزير داخلية فرنسا يمنع المظاهرات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط

06:23 م الخميس 13 مايو 2021
وزير داخلية فرنسا يمنع المظاهرات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط

جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسية

باريس- (د ب أ):

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمان، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنه أصدر أوامره بمنع تنظيم المظاهرات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، في العاصمة باريس.

وبرر الوزير قراره بأن النظام العام في البلاد كان تعرض لاضطرابات كبيرة خلال مظاهرات من هذا النوع في عام 2014.

كان الآلاف شاركوا في مظاهرات قبل سبعة أعوام للتنديد بعملية عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة آنذاك، وتخلل هذه المظاهرات أعمال شغب تعرضت خلالها معابد ومحال يهودية لهجمات.

وأضاف دارمانان أنه أمر إدارة شرطة باريس بحظر المظاهرات بعد غد السبت، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

جيرالد دارمان وزير الداخلية الفرنسي الشرق الأوسط المظاهرات

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