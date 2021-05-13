ماليزيا... القبض على 440شخصا في أول يوم من الإغلاق الجديد

06:20 م الخميس 13 مايو 2021
ماليزيا... القبض على 440شخصا في أول يوم من الإغلاق الجديد

الشرطة الماليزية - أرشيفية

بانكوك - (د ب أ):

ألقت الشرطة الماليزية القبض على 440 شخصا أمس الأربعاء، في اليوم الأول من الإغلاق الثالث في مواجهة وباء كورونا، بسبب انتهاك قيود جرى تشديدها.

وقال وزير الدفاع الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، اليوم الخميس: "جرى القبض على 138 شخصا لا يرتدون الكمامات، و 15 لم يلتزموا بالتباعد الاجتماعي و 102 بسبب انتهاكات أخرى".

وأضاف الوزير إنه جرى مصادرة سيارتين، حيث انتشرت الشرطة في حوالي 500 نقطة تفتيش في أنحاء البلاد لمنع الأشخاص الذين يريدون الاحتفال بعطلة عيد الفطر مع العائلة والأصدقاء من الرحلات البرية.

وسجلت ماليزيا 27 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة اليوم.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن المدير العام لوزارة الصحة، نور هشام عبد الله القول إنه تم تسجيل 4855 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 458 ألفا و 77 حالة.

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