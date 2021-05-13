أحداث غزة: نتنياهو يزور مواقع القبة الحديدة ويدعو المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات
تل أبيب- (بي بي سي):
تفقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم بطارية القبة الحديدية المنتشرة في وسط البلاد، كما عقد جلسة لتقييم الموقف في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ورئيس هيئة الأمن القومي وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية.
وناشد الإسرائيليين الانصياع للتعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية بدقة، ووجه رسالة إلى الفلسطينيين داخل حدود الـ48 ليبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على القانون والنظام. واستعادة الهدوء. وطالب نتنياهو بتعزيز قوات الشرطة بكتائب إضافية من حرس الحدود، للحفاظ على القانون والنظام في إسرائيل.
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