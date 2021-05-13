"الموت الرحيم".. بدء مشروع للتخلص من جثث لحيوانات المنك بالدنمارك

كوبنهاجن- (د ب أ):

بدأ العمال في الدنمارك، الخميس، في استخراج جثث الملايين من حيوانات المنك التي تم دفنها بعد التخلص منها عن طريق "الموت الرحيم"، في الوقت الذي تبدأ فيه البلاد المرحلة التالية من عملية التخلص من تلك الحيوانات التي أصيبت بفيروس كورونا.

وكان قد تعين في العام الماضي التخلص من الحيوانات - التي تشكل جزءا من صناعة الفراء الضخمة في البلاد - بعد أن صار من الواضح أنه من الممكن أن يصيبها الفيروس، ومن المحتمل أن ينتشر مرة أخرى إلى عمال مزارع المنك.

لكن اتضح مدى سوء قرار دفن هذه الحيوانات بعد أن ادت الغازات الناجمة عن تحلل جثثها إلى إعادتها للسطح مرة اخرى.

وتعد الخطة الآن، بحسب ما ذكرته خدمة "ريتساو" الإخبارية، هي حرق جثث تلك الحيوانات على مراحل. ويتعين حرق 4 ملايين حيوان إجمالا، تزن مجتمعة 13 ألف طن.

من المقرر أن يبدأ الجزء الأكبر من العمل في أواخر الشهر الجاري وأن يستمر حتى منتصف تموز/يوليو.