"القسام" تدعو شركات الطيران لوقف رحلاتها إلى جميع المطارات الإسرائيلية

​غزة- (د ب أ):

دعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، جميع شركات الطيران إلى وقف رحلاتها إلى جميع المطارات الاسرائيلية .

وقال المتحدث العسكري باسم القسام، أبوعبيدة، في تصريح مباشر اليوم بثته قناة "الأقصى" الفلسطينية: "يدعو قائد الأركان ( محمد الضيف) شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة".

وأضاف: بأمر رئيس هيئة الأركان صاروخ (عياش 250 ) يدخل الخدمة ويضرب الآن مطار رامون جنوب فلسطين المحتلة (إسرائيل) قرب إيلات ".