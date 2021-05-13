"القسام" تدعو شركات الطيران لوقف رحلاتها إلى جميع المطارات الإسرائيلية

03:17 م الخميس 13 مايو 2021
"القسام" تدعو شركات الطيران لوقف رحلاتها إلى جميع المطارات الإسرائيلية

كتائب القسام

​غزة- (د ب أ):

دعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، جميع شركات الطيران إلى وقف رحلاتها إلى جميع المطارات الاسرائيلية .

وقال المتحدث العسكري باسم القسام، أبوعبيدة، في تصريح مباشر اليوم بثته قناة "الأقصى" الفلسطينية: "يدعو قائد الأركان ( محمد الضيف) شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة".

وأضاف: بأمر رئيس هيئة الأركان صاروخ (عياش 250 ) يدخل الخدمة ويضرب الآن مطار رامون جنوب فلسطين المحتلة (إسرائيل) قرب إيلات ".

كتائب القسام حركة حماس المطارات الإسرائيلية القدس قطاع غزة

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