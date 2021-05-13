"القسام" تدعو شركات الطيران لوقف رحلاتها إلى جميع المطارات الإسرائيلية
غزة- (د ب أ):
دعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، جميع شركات الطيران إلى وقف رحلاتها إلى جميع المطارات الاسرائيلية .
وقال المتحدث العسكري باسم القسام، أبوعبيدة، في تصريح مباشر اليوم بثته قناة "الأقصى" الفلسطينية: "يدعو قائد الأركان ( محمد الضيف) شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة".
وأضاف: بأمر رئيس هيئة الأركان صاروخ (عياش 250 ) يدخل الخدمة ويضرب الآن مطار رامون جنوب فلسطين المحتلة (إسرائيل) قرب إيلات ".
الخبر التالى:اسرائيل تحشد قوات برية على طول الحدود مع قطاع غزة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
240927
عدد المصابين
-
178805
عدد المتعافين
-
14091
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
161067695
عدد المصابين
-
138859687
عدد المتعافين
-
3344499
عدد الوفيات
إعلان