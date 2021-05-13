وزير الأوقاف الأردني يؤكد وقوف بلاده ودفاعها عن القدس
عمان- (د ب أ):
أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس أن الوصاية الهاشمية حاضرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن الخلايلة قوله ، خلال خطبة صلاة العيد التي ألقاها في المصلى الرئيسي بمدينة الحسين الرياضية للشباب،إن جهود الملكية الحثيثة مستمرة في المحافل الدولية دفاعا عن القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لنيل حقوقهم المشروعة.
وأكد وقوف الأردن ودفاعه عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وعن كل فلسطين، مبيناً أهمية ومنزلة القدس في قلوب المسلمين وهي مسرى النبي محمد وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .
وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي.
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