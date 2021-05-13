فرانس برس: السعودية تطلق سراح رجل الأعمال بكر بن لادن

الرياض- (أ ف ب):

أفرجت السلطات السعودية عن رجل الأعمال البارز بكر بن لادن بعد أكثر من ثلاث سنوات على احتجازه في إطار حملة استهدفت أمراء ورجال أعمال بارزين ووزراء، بحسب ما أفادت مصادر لوكالة فرانس برس.

وقال مصدران مقربان من عائلته إن الرئيس السابق لمجموعة بن لادن أكبر شركة إنشاءات في المملكة، عاد إلى عائلته في مدينة جدة.

وأشار أحدهما إلى أن أسرته "سعيدة للغاية" بإطلاق سراحه.

ولم يكن بالإمكان الوصول إلى بكر وهو الأخ غير الشقيق لزعيم القاعدة أسامة بن لادن من أجل الحصول على تعليق.

ولم ترد السلطات السعودية على طلب فرانس برس التعليق.

وكانت مجموعة بن لادن من أكبر إمبراطوريات البناء في المملكة تأسست على يد والد أسامة بن لادن في عام 1931، وجنت ثروات هائلة بفعل قربها من العائلة المالكة في المملكة.