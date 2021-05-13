مديرة المخابرات الأمريكية تزور المنطقة الكورية المنزوعة السلاح

سول- أ ش أ:

زارت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ) التي تفصل بين الكوريتين، الخميس، لإلقاء نظرة مباشرة على الحدود شديدة التحصين، حيث تسعى واشنطن إلى استكمال سياستها بشأن كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية، أنه من المتوقع أن تقوم هاينز بجولة قصيرة في المنطقة الأمنية المشتركة في قرية الهدنة بين الكوريتين "بانمونجوم"، من بين مناطق أخرى.