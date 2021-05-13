دراسة: سلالات كورونا في اليابان أعراضها أكثر شدة من سابقاتها

11:44 ص الخميس 13 مايو 2021
دراسة: سلالات كورونا في اليابان أعراضها أكثر شدة من سابقاتها

اليابان

طوكيو- (د ب ا):

خلصت دراسة يابانية إلى أن سلالات فيروس كورونا،الأسرع انتشار، المسؤولة عن معظم حالات الاصابة في البلاد حاليا تسبب أعراضا أكثر شدة بواقع 1.4 مرة مقارنة بالسلالات السابقة.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن الباحثين بالمعهد الوطني للأمراض المعدية قاموا بتحليل بيانات المرضى الذين أصيبوا بسلالات فيروس كورونا تحمل تحور " ان 501 واي".

وقام الباحثون بدراسة بيانات أكثر من 207 آلاف شخص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في اليابان خلال ثلاثة أشهر حتى 6 مايو الجاري.

وثبت إصابة أكثر من 15 ألف شخص بسلالات تحمل تحور " ان 501 واي" .

ومن بين المصابين بالسلالات، 475 شخصا كانوا يعانون من أعراض شديدة، شملت التهاب رئوي حاد أو فشل لأجهزة الجسم، وذلك عند ثبوت إصابتهم بالفيروس.

وأشارت البيانات إلى أن خطورة الاصابة بأعراض شديدة أعلى بنسبة 40% لدى الأشخاص المصابين بهذه السلالات مقارنة بالسلالات السابقة. كما أن نسبة الاصابة ترتفع بين من تتراوح أعمارهم بين 40 و 64 عاما لتصل إلى 66%.

وقال الباحثون بالمعهد إن البيانات أشارت إلى أنه من المرجح أن تكون السلالات ذات التحور " ان 501 واي" وراء 90% من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في البلاد.

اليابان فيروس كورونا سلالات فيروس كورونا طوكيو

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