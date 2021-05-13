"إيفرست" يسجل أول حالات وفاة خلال موسم التسلق لهذا العام

كاتمندو- (د ب ا):

توفى متسلقان أمس الأربعاء بالقرب من قمة جبل إيفرست، ليصبحا بذلك أول متسلقين يلقيا حتفيهما خلال موسم التسلق لهذا العام.

وتوفى متسلقان سويسري وأمريكي أثناء صعودهما لأطول قمة في العالم، بحسب ما قاله مينجما شيربا، رئيس وكالة سيفن سمت للرحلات ومركزها كاتمندو.

وقال شيربا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) صباح الخميس: "توفى المتسلقان اللذان كان ضمن فريقنا خلال المرحلة الأخيرة من التسلق".

وكتبت الوكالة على صفحتها على موقع فيسبوك أن المتسلق السويسري نجح في الوصول للقمة، ولكن بدأ يعاني من مشاكل أثناء الهبوط، في حين توفى المتسلق الأمريكي بسبب الارهاق والعمى الثلجي في معسكر آي في قبل الوصول للقمة.

وعلى الرغم من موجة تفشي فيروس كورونا الثاني التي تواجه نيبال، وصل أكثر من 100 متسلق بالفعل لأطول قمة في العالم، في حين من المتوقع أن يصل أخرون خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية ومتسلق وشخص بمستشفى في كاتمندوا أن هناك انتشارا لفيروس كورونا بين متسلقى جبل إيفرست، وهذا ما نفته السلطات النيبالية.