اكتشاف السلالة الهندية من كورونا لدى طلاب أجانب في مقاطعة روسية

وكالات:

أفادت الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية في مقاطعة أوليانوفسك الروسية بأنه تم العثور على السلالة الهندية من فيروس كورونا لدى طلاب أجانب يدرسون بجامعة هذه المقاطعة.

ووفق وزارة الصحة المحلية، تم تسجيل انتشار عدوى كوفيد – 19 بين طلاب أجانب يدرسون في جامعة مقاطعة أوليانوفسك كانوا قد وصلوا من الهند أواخر أبريل وأوائل مايو، مشيرة إلى أن 52 طالبا أجنبيا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات.

وذكرت أنه "جرى السبت الماضي عقد اجتماع طارئ في المنطقة بشأن تفشي كوفيد – 19 بين الطلاب الأجانب، والذي وقع في نهاية أبريل. وتحدث القائم بأعمال الحاكم مع رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، حول اكتشاف سلالة هندية جديدة من فيروس كورونا في المنطقة، تم العثور عليها في طلاب أجانب".

وأشارت إلى أن المرضى بعدوى السلالة الهندية من كورونا في المستشفى في حالة مرضية، ولمنع انتشار المرض سيخضع فندق "سوفيتسكايا"، حيث يعيش الطلاب الأجانب، والمغلق حاليا، لعملية تطهير كاملة.