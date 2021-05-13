لأول مرة منذ 87 عامًا.. صلاة عيد الفطر في مسجد آيا صوفيا التركي (صور)

10:58 ص الخميس 13 مايو 2021
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وكالات:

شهد مسجد آيا صوفيا بإسطنبول، الخميس، إقامة صلاة عيد الفطر للمرة الأولى منذ 87 عامًا، بعد إعادة افتتاحه في يوليو من العام الماضي.

وشارك في الصلاة عشرات الآلاف من المصلين، في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، بحسب وكالة "الأناضول".

وشدد خطيب العيد في المسجد، رئيس الشؤون الدينية بتركيا، علي أرباش، على معاني شهر رمضان وعيد الفطر.

وتطرق أرباش في الخطبة لأوضاع العالم الإسلامي عامة، وفلسطين خاصة، حيث جدد التأكيد على ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني بوجه الاعتداءات التي تشنها ضده إسرائيل.

وشدد على أن "كل أعيادنا ستبقى حزينة حتى يتحرر الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى"، داعيا لتكاتف المسلمين.

وذكّر أرباش المسلمين بأهمية ومكانة المسجد الأقصى في الإسلام، لافتا إلى "ضرورة التكاتف والتعاضد من أجل حمايته وتحريره".

مسجد آيا صوفيا اسطنبول صلاة عيد الفطر عيد الفطر تركيا

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