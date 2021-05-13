إسرائيل تحول "رحلات" تل أبيب بسبب الصواريخ الفلسطينية

10:48 ص الخميس 13 مايو 2021
إسرائيل تحول "رحلات" تل أبيب بسبب الصواريخ الفلسطينية

مطار بن جوريون

تل أبيب- (د ب أ):

بدأ مطار بن جوريون، الخميس، في تحويل مسار جميع الرحلات القادمة إلى مطار رامون في جنوب إسرائيل، مع استمرار إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ على إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن الرحلات المغادرة ستظل تقلع من مطار بن جوريون.

وتقول إسرائيل إن أكثر من 1500 صاروخ أطلقها مسلحون فلسطينيون تجاهها منذ يوم الاثنين.

مطار بن جوريون تل أبيب إسرائيل الصواريخ الفلسطينية القدس

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