إسرائيل تحول "رحلات" تل أبيب بسبب الصواريخ الفلسطينية

تل أبيب- (د ب أ):

بدأ مطار بن جوريون، الخميس، في تحويل مسار جميع الرحلات القادمة إلى مطار رامون في جنوب إسرائيل، مع استمرار إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ على إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن الرحلات المغادرة ستظل تقلع من مطار بن جوريون.

وتقول إسرائيل إن أكثر من 1500 صاروخ أطلقها مسلحون فلسطينيون تجاهها منذ يوم الاثنين.