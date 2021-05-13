إسرائيل تحول "رحلات" تل أبيب بسبب الصواريخ الفلسطينية
تل أبيب- (د ب أ):
بدأ مطار بن جوريون، الخميس، في تحويل مسار جميع الرحلات القادمة إلى مطار رامون في جنوب إسرائيل، مع استمرار إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ على إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن الرحلات المغادرة ستظل تقلع من مطار بن جوريون.
وتقول إسرائيل إن أكثر من 1500 صاروخ أطلقها مسلحون فلسطينيون تجاهها منذ يوم الاثنين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
240927
عدد المصابين
-
178805
عدد المتعافين
-
14091
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
161067695
عدد المصابين
-
138859687
عدد المتعافين
-
3344499
عدد الوفيات
إعلان