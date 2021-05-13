التحالف: اعتراض 8 مُسيرات و3 صواريخ باليستية حوثية باتجاه السعودية

10:47 ص الخميس 13 مايو 2021
التحالف: اعتراض 8 مُسيرات و3 صواريخ باليستية حوثية باتجاه السعودية

ارشيفية

وكالات:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأكد التحالف نجاحه في "إحباط عمل عدائي من قبل الميليشيات بإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية صوب السعودية"، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

وشدد على أن "الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي لم تراعِ الشعائر الدينية، وتنافي أيضا الأعراف الدولية".

وقبل 3 أيام، أحبط التحالف هجوما عدائيا وشيكا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، مؤكداً في بيان تدمير الزورق.

وذكر التحالف أن الميليشيا الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتاً إلى أنها تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

وأكد التحالف والحكومة اليمنية مرارا على أن انتهاكات الحوثي تشكل خطرا على الملاحة الدولية.

صواريخ باليستية حوثية تحالف دعم الشرعية اليمن السعودية الحوثيين

الخبر التالى:

إسرائيل تحول "رحلات" تل أبيب بسبب الصواريخ الفلسطينية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 240927

    عدد المصابين

  • 178805

    عدد المتعافين

  • 14091

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161067695

    عدد المصابين

  • 138859687

    عدد المتعافين

  • 3344499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا