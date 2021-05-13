التحالف: اعتراض 8 مُسيرات و3 صواريخ باليستية حوثية باتجاه السعودية
وكالات:
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.
وأكد التحالف نجاحه في "إحباط عمل عدائي من قبل الميليشيات بإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية صوب السعودية"، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.
وشدد على أن "الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي لم تراعِ الشعائر الدينية، وتنافي أيضا الأعراف الدولية".
وقبل 3 أيام، أحبط التحالف هجوما عدائيا وشيكا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، مؤكداً في بيان تدمير الزورق.
وذكر التحالف أن الميليشيا الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتاً إلى أنها تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.
وأكد التحالف والحكومة اليمنية مرارا على أن انتهاكات الحوثي تشكل خطرا على الملاحة الدولية.
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