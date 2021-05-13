100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة العيد في الأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي

10:45 ص الخميس 13 مايو 2021
100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة العيد في الأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي

أرشيفية

رام الله- أ ش أ:

أدى نحو 100 ألف مصلٍ، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المصلين قدموا من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية داخل الأراضي عام 1948، وعدد قليل من الضفة الغربية، بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط.

وأقام عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وقال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم "إن الشعب الفلسطيني سيظهر فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض لها، وسائرون على نهج السنن الجميلة لنبينا محمد- عليه الصلاة والسلام- في يوم العيد".

وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقوا في قطاع غزة، والضفة الغربية، وأراضي عام 48.

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صلاة عيد الفطر الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى القدس فلسطين

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